Konvoi Sambil Menyalakan Petasan, 11 Remaja di Ciledug Diamankan Polisi

JAKARTA - Polisi mengamankan 11 orang remaja yang telah membuat masyarakat resah hingga membahayakan pengguna jalan. Pasalnya, mereka melakukan konvoi dengan bendera besar, menyalakan petasan, hingga flare di pinggiran jalan kawasan Ciledug Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Kami amankan 11 orang pelajar di Ciledug Raya (Pesanggrahan), mereka berasal dari SMK di kawasan Tanah Kusir. Mereka melakukan konvoi, mengganggu pengguna jalan lain," ujar Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro pada wartawan, Sabtu (6/4/2024).

Menurutnya, para remaja itu hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Polsek Pesanggrahan dan dipanggil orangtuanya. Kepada polisi, mereka berdalih ingin bagi-bagi takjil, hanya saja mereka malah melakukan aksi konvoi sambil membawa-bawa bendera besar menggunakan sepeda motor, saling berboncengan, hingga tak memakai helm, lalu menyalakan petasan.

"Pemeriksaan sementara adik-adik ini (mengaku mau) berbagi takjil, tapi juga melakukan konvoi, menyalakan kembang api, flare asep warna merah juga sebingga membahayakan masyarakat lain, khususnya pengguna jalan," tuturnya.

Polisi, tambahnya, mengamankan remaja tanggung itu guna menghantisipasi potensi keributan antarremaja. Sebabnya, bagi-bagi takjil oleh para remaja di pinggiran jalan kerap dijadikan kedok untuk melakukan aksi tawuran belaka.

(Awaludin)