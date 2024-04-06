Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konvoi Sambil Menyalakan Petasan, 11 Remaja di Ciledug Diamankan Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |08:07 WIB
Konvoi Sambil Menyalakan Petasan, 11 Remaja di Ciledug Diamankan Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan 11 orang remaja yang telah membuat masyarakat resah hingga membahayakan pengguna jalan. Pasalnya, mereka melakukan konvoi dengan bendera besar, menyalakan petasan, hingga flare di pinggiran jalan kawasan Ciledug Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Kami amankan 11 orang pelajar di Ciledug Raya (Pesanggrahan), mereka berasal dari SMK di kawasan Tanah Kusir. Mereka melakukan konvoi, mengganggu pengguna jalan lain," ujar Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro pada wartawan, Sabtu (6/4/2024).

Menurutnya, para remaja itu hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Polsek Pesanggrahan dan dipanggil orangtuanya. Kepada polisi, mereka berdalih ingin bagi-bagi takjil, hanya saja mereka malah melakukan aksi konvoi sambil membawa-bawa bendera besar menggunakan sepeda motor, saling berboncengan, hingga tak memakai helm, lalu menyalakan petasan.

"Pemeriksaan sementara adik-adik ini (mengaku mau) berbagi takjil, tapi juga melakukan konvoi, menyalakan kembang api, flare asep warna merah juga sebingga membahayakan masyarakat lain, khususnya pengguna jalan," tuturnya.

Polisi, tambahnya, mengamankan remaja tanggung itu guna menghantisipasi potensi keributan antarremaja. Sebabnya, bagi-bagi takjil oleh para remaja di pinggiran jalan kerap dijadikan kedok untuk melakukan aksi tawuran belaka.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Konvoi Takjil Ciledug Petasan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167257//barang_bukti_demo_rusuh_di_jakarta-DvGh_large.jpg
Ini Penampakan Barang Bukti Demo Ricuh di Jakarta, dari Bom Molotov hingga Petasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/338/3138729//usai_hujan_deras_banjir_rendam_ciledug_hingga_50_cm-2R87_large.jpg
Usai Hujan Deras, Banjir Rendam Ciledug hingga 50 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/519/3128000//2_warga_batu_luka_bakar_serius_usai_racikan_petasannya_meledak-C5Sz_large.jpg
2 Warga Malang Luka Bakar Serius Usai Racikan Petasannya Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/512/3127385//rumah_di_semarang_hancur_akibat_petasan-MUng_large.JPG
Rumah di Pedurungan Semarang Hancur Akibat Ledakan Petasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/512/3126289//ledakan-UIdD_large.jpg
Petasan Rakitan Meledak Dahsyat di Rumah Warga, 6 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124800//korban_petasan_di_malang-Gmlk_large.jpg
2 dari 5 Anak Korban Ledakan Petasan Masih Dirawat di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement