HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-4 Lebaran 2024, Ribuan Pemudik Roda Dua Padati Ruas Jalan Pantura Sultan Hasanuddin

Ahmad Jauhari Lutfi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |08:22 WIB
H-4 Lebaran 2024, Ribuan Pemudik Roda Dua Padati Ruas Jalan Pantura Sultan Hasanuddin
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BEKASI – H-4 Lebaran 2024, ribuan pemudik yang di dominasi kendaraan roda dua mulai memadati ruas Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (6/4/2024).

Para pemudik kendaraan roda dua memilih pulang lebih awal, lantaran sudah libur bekerja dan untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik. Namun, masih terlihat banyak pemudik pengendara roda dua yang berboncengan tiga, serta membawa barang melebihi kapasitas angkut sehingga sangat membahayakan para pemudik.

Antrian ribuan kendaraan roda dua terlihat di ruas Jalan Pantura Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pemudik roda dua dari arah Jabodetabek yang hendak menuju wilayah Pantura, Jawa Tengah maupun Jawa Timur mulai ramai melintasi jalan pantura. Namun, sayangnya tak jarang beberapa di antaranya nekat membawa barang bawaan berlebihan dan melebihi dari dua penumpang.

Para pemudik dengan sepeda motor ini, memilih pulang ke kampung halaman pada usai sahur, untuk menghindari kemacetan di jalan. Selain itu, para pemudik memilih menggunakan sepeda motor untuk menghemat biaya perjalanan.

“Lebih hemat biaya untuk mudik kalau naik motor,” kata Deni, pemudik dari Grogol Jakarta Barat menuju Brebes.

Kepadatan arus lalu lintas di ruas Jalan Pantura Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi di perkirakan akan terus terjadi, mengingat karyawan dan aparatur sipil negara sudah libur Bersama. Sementara puncak arus mudik di prediksi akan terjadi pada malam hari nanti.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Jalan Pantura Pemudik Mudik 2024
