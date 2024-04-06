Puncak Arus Mudik Gratis Idul Fitri di Pelabuhan Tanjung Priok Diprediksi Besok

JAKARTA - Puncak arus mudik Idul Fitri 1445H dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara diprediksi akan terjadi pada Minggu (7/4/2024).

Petugas Jaga Posko Terpadu Angkutan Laut Lebaran Terminal Penumpang Nusantara Pura 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Ucok Suharyadi Aritonang mengatakan puncak arus mudik lebaran diprediksi akan terjadi besok.

"Besok ada keberangkatan KM Dobonsolo tujuan Tanjung Emas Semarang program mudik gratis naik kapal laut baik pemudik dan sepeda motor nya," ujar Ucok, Sabtu (6/4/2024) kepada MNC Portal di lokasi Posko Terminal Penumpang Nusantara Pura 2 Pelabuhan Tanjung Priok.

Ia menjelaskan kapal Dobonsolo tersebut akan tiba pada tengah malam nanti dan mulai registrasi para pemudik dari pagi hingga siang.

"Dari sini baru penuh 2 ribu orang tujuan Semarang," jelas Ucok.

Ucok menjelaskan mudik gratis naik kapal laut dengan menggunakan sepeda motor dilaksanakan dua kali yakni pada 5 April 2024 dan 7 April 2024.

"Untuk besok kapasitas 2.400 orang dan 1.200 sepeda motor. Jika dikombinasikan data tanggal 5 dan tanggal 7 mama yang mengikuti program mudik 4.850 orang dam 2.078 sepeda motor," kata Ucok.