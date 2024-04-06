Diserbu Pemudik, Begini Suasana Stasiun Gambir di Puncak Arus Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Empat hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Stasiun Gambir di Jakarta Pusat dipadati oleh para pemudik yang akan berangkat menuju kampung halaman, Sabtu (6/4/2024). Hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik Lebaran 2024.

Pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 12.00 WIB, terlihat, para pemudik berlalu-lalang dari pintu masuk Stasiun Gambir menuju peron untuk melakukan boarding. Ada pula yang masih duduk-duduk di halaman Stasiun menunggu keberangkatannya.

Dua bahkan sampai tiga koper dibawa oleh para pemudik, tas kecil, besar sampai kardus bekas mie instan dibawa orang-orang yang akan bertemu sanak saudaranya di kampung halamannya.

