Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kisah Pemudik Pilih Naik Motor Jakarta-Jawa Tengah Karena Hemat Ongkos dan Waktu

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |13:45 WIB
Kisah Pemudik Pilih Naik Motor Jakarta-Jawa Tengah Karena Hemat Ongkos dan Waktu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - H-4 ribuan pemudik yang di dominasi kendaraan roda dua mulai memadati ruas jalan Pantura Kabupaten Bekasi. Para pemudik memilih pulang lebih awal lantaran sudah libur bekerja dan untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik.

Namun, masih terlihat banyak pemudik pengendara roda dua yang berboncengan tiga serta membawa barang melebihi kapasitas angkut sehingga sangat membahayakan para pemudik.

Dari pantauan di lokasi, sejak Sabtu (6/4/2024) pagi hingga siang, antrian ribuan kendaraan roda dua terlihat di ruas jalan Pantura Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Sejumlah pemudik roda dua dari arah Jabodetabek yang hendak menuju wilayah Pantura, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai ramai melintasi terus berdatangan di jalan pantura tersebut.

Namun, sayangnya tak jarang beberapa di antaranya nekad membawa barang bawaan berlebih dan melebihi dari dua penumpang atau membawa anak-anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/614/3131212//menag_nasaruddin_umar-4NZY_large.jpg
Disinggahi 1,6 Juta Pemudik, Menag: Masjid Jadi Rumah Bersama di Tengah Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/52/3131086//ban-borK_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/52/3130707//spklu-geph_large.jpeg
Mobil Listrik Makin Diminati, Transaksi SPKLU saat Mudik Lebaran Naik 5 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/337/3130328//ahmad_sahroni-oyd6_large.JPG
Angka Kecelakaan Turun 30 Persen, Komisi III DPR Puji Sinergi Pengamanan Mudik 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement