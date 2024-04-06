Kisah Pemudik Pilih Naik Motor Jakarta-Jawa Tengah Karena Hemat Ongkos dan Waktu

BEKASI - H-4 ribuan pemudik yang di dominasi kendaraan roda dua mulai memadati ruas jalan Pantura Kabupaten Bekasi. Para pemudik memilih pulang lebih awal lantaran sudah libur bekerja dan untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik.

Namun, masih terlihat banyak pemudik pengendara roda dua yang berboncengan tiga serta membawa barang melebihi kapasitas angkut sehingga sangat membahayakan para pemudik.

Dari pantauan di lokasi, sejak Sabtu (6/4/2024) pagi hingga siang, antrian ribuan kendaraan roda dua terlihat di ruas jalan Pantura Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Sejumlah pemudik roda dua dari arah Jabodetabek yang hendak menuju wilayah Pantura, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai ramai melintasi terus berdatangan di jalan pantura tersebut.

Namun, sayangnya tak jarang beberapa di antaranya nekad membawa barang bawaan berlebih dan melebihi dari dua penumpang atau membawa anak-anak.