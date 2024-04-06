Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pedagang Bensin Ambruk Dibacok OTK di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |14:24 WIB
Pedagang Bensin Ambruk Dibacok OTK di Tangsel
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

TANGSEL - Seorang remaja berinisial AR (18) mengalami luka diduga akibat sabetan senjata tajam di bagian kepala. Peristiwa itu terjadi di daerah Sektor 9, Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (6/4/2024).

Kejadian itu bermula saat sekira pukul 00.55 WIB, korban yang bekerja sebagai pedagang warung kelontong di wilayah Pondok Pucung pergi hendak mengisi bensin ke salah satu SPBU.

Namun sebelum mengisi bensin, korban mampir ke sebuah minimarket di lokasi. Saat berada di parkiran, tiba-tiba datang menghampiri dari arah belakang 2 pelaku yang berboncengan 1 sepeda motor.

"Pelaku itu dua orang," ungkap Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodiq.

Salah satu pelaku bersiaga di atas motor, sedang satu pelaku lainnya turun dari kendaraan dan langsung menyabetkan benda diduga senjata tajam ke bagian kepala belakang korban.

"Satu orang yang mengendarai motor berhenti di pinggir jalan, dan 1 orang lainnya yang eksekusi mukul korban," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
