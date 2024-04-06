Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Intip Suasana Pabrik Ekstasi Fredy Pratama di Sunter yang Digerebek Bareskrim

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |14:37 WIB
Intip Suasana Pabrik Ekstasi Fredy Pratama di Sunter yang Digerebek Bareskrim
Rumah yang dijadikan pabrik ekstasi milik Fredy Pratama di Sunter, Jakarta Utara (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek rumah mewah yang dijadikan pabrik ekstasi milik gembong narkoba Fredy Pratama di Perumahan Taman Sunter Agung, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pengamatan MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/4/2024), rumah dua lantai bercat putih tersebut kini sudah dipasangi garis polisi. Tak ada aktivitas apapun di dalam. Pintu dan gerbang tertutup.

Sementara rumah lain di sisi kiri-kanannya tetap terlihat ada aktivitas seperti biasa. Ada sejumlah rumah di kompleks itu mengiklankan "dijual".

 BACA JUGA:

Rumah yang dijadikan prabrik ekstrasi Fredy Pramata tampak sepi. Terdapat sebuah mobil sedan BMW dan satu sepeda motor bebek terparkir di teras depan rumah dalam kondisi berdebu tebal.

Kemudian pada bagian pintu masuk ke dalam rumah yang berada di sisi kanan tampak tertutup demikian pula di lantai dua sisi kanan juga tampak tertutup pintu dan jendela utamanya.

 ilustrasi

Hanya jendela samping kiri dan jendela tengah yang dalam kondisi terbuka. Tampak sebuah sepeda berwarna merah dengan keranjang belanja pada bagian depannya terparkir di dinding pagar rumah tersebut.

 BACA JUGA:

Sejumlah warga yang sedang beraktifitas tampak selalu melihat ke arah rumah tersebut ketika sedang melintas.

Sebelumnya prabrik ekstrasi rumahan milik Fredy Pratama di Sunter digerebek setelah penyidik Bareskrim Polri menggerebek pabrik rumahan sabu dan happy water di Semarang, Jawa Tengah

Pabrik ekstasi di Sunter diperkirakan bisa memproduksi 300 ribu butir ekstrasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949/ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement