Intip Suasana Pabrik Ekstasi Fredy Pratama di Sunter yang Digerebek Bareskrim

Rumah yang dijadikan pabrik ekstasi milik Fredy Pratama di Sunter, Jakarta Utara (Foto: MPI/Carlos)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek rumah mewah yang dijadikan pabrik ekstasi milik gembong narkoba Fredy Pratama di Perumahan Taman Sunter Agung, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pengamatan MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/4/2024), rumah dua lantai bercat putih tersebut kini sudah dipasangi garis polisi. Tak ada aktivitas apapun di dalam. Pintu dan gerbang tertutup.

Sementara rumah lain di sisi kiri-kanannya tetap terlihat ada aktivitas seperti biasa. Ada sejumlah rumah di kompleks itu mengiklankan "dijual".

Rumah yang dijadikan prabrik ekstrasi Fredy Pramata tampak sepi. Terdapat sebuah mobil sedan BMW dan satu sepeda motor bebek terparkir di teras depan rumah dalam kondisi berdebu tebal.

Kemudian pada bagian pintu masuk ke dalam rumah yang berada di sisi kanan tampak tertutup demikian pula di lantai dua sisi kanan juga tampak tertutup pintu dan jendela utamanya.

Hanya jendela samping kiri dan jendela tengah yang dalam kondisi terbuka. Tampak sebuah sepeda berwarna merah dengan keranjang belanja pada bagian depannya terparkir di dinding pagar rumah tersebut.

Sejumlah warga yang sedang beraktifitas tampak selalu melihat ke arah rumah tersebut ketika sedang melintas.

Sebelumnya prabrik ekstrasi rumahan milik Fredy Pratama di Sunter digerebek setelah penyidik Bareskrim Polri menggerebek pabrik rumahan sabu dan happy water di Semarang, Jawa Tengah

Pabrik ekstasi di Sunter diperkirakan bisa memproduksi 300 ribu butir ekstrasi.