HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Truk Trailer Tabrak JPO di Depan SMPN 244 Akses Marunda

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:04 WIB
Viral! Truk Trailer Tabrak JPO di Depan SMPN 244 Akses Marunda
Truk Trailer tabrak JPO (foto: dok ist)
JAKARTA - Video sebuah truk kontainer yang menabrak Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di depan SMPN 244 Jalan Akses Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara viral di media sosial, Sabtu (6/4/2024).

Tampak si perekam memvideokan pasca terjadinya sebuah truk trailer menabrak JPO yang baru saja dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Baru jadi (JPO) dihantam aduh, kalau ngantuk istirahat, begini deh kejadiannya, aduh," ujar pria perekam video tersebut dengan nada marah kepada pengemudi supir trailer.

Pria yang diduga warga di sekitar lokasi tersebut merasa kecewa dan marah karena JPO tersebut baru saja selesai dibangun namun justru ditabrak hingga dalam kondisi rusak parah.

"Hancur fasilitas jembatan penyebrangan orang. Ini kejadian baru pagi tadi, di Jalan Akses Marunda Cilincing depan SMP 244," kata si perekam video tersebut.

Meskipun memakan satu ruas jalan, namun si perekam video menyebutkan arus lalu lintas terpantau lancar.

"Ini karena sudah pada mudik ya, jadi arus lalu lintas terpantau lancar," kata si perekam video.

