HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-4 Lebaran, Jalur Puncak Bogor Masih Ramai Lancar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:15 WIB
H-4 Lebaran, Jalur Puncak Bogor Masih Ramai Lancar
jalur puncak bogor (foto: MPI/Putra)
A
A
A

BOGOR - H-4 Lebaran, kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan pemudik yang melalui kawasan wisata tersebut.

"Kalau jalur mudik dari awal sih sampai sekarang belum ada peningkatan," kata Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, Sabtu (6/4/2024).

Kata dia, Jalur Puncak umumnya bukan jalur utama pemudik. Melainkan, jalur wisata yang biasanya akan ramai okeh kendaraan pada H+1 Lebaran.

"Ramainya di Puncak itu H+1 karena wisata sama motor-motor pulang mudik lewat sini," ungkapnya.

Begitu pula dengan rekayasa lalu lintas belum diberlakukan. Tetapi, rencananya sore hari akan diberlakukan sistem ganjil genap menuju Puncak.

"Belum ada (rekayasa), karena memang bulan Ramadan lebih sepi karena banyak yang tutup tempat wisata. Jadi tidak menjadi tempat wisata untuk bulan Ramadan. Cuma tadi pagi sama nanti sore tetap dilaksanakan ganjil genap," tutupnya.

(Awaludin)

      
