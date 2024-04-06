H-4 Lebaran 2024, Terminal Kampung Rambutan Dipenuhi Pemudik

JAKARTA - H-4 Lebaran 2024 atau Sabtu (6/4/2024) sore kawasan Terminal Kampung Rambutan yang berada di bilangan Ciracas, Jakarta Timur lebih ramai dibandingkan hari-hari saat awal masa mudik lebaran atau H-7 kemarin. Saat ini, pemudik tampak memenuhi area terminal tersebut.

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB, area Terminal Kampung Rambutan dipenuhi oleh pemudik. Kursi-kursi yang ada di area tunggu, baik di bagian depan dan bagian belakang pulang ramai.

Bahkan, di lantai 2 pun ramai oleh pemudik pula. Banyak pemudik yang membawa tas hingga koper berisi bawaan dan oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halamannya.

Pemudik pun terus berdatangan hingga saat ini, yang mana kawasan terminal tersebut tampak semakin ramai. Umumnya, para pemudik datang bersama keluarganya ataupun sanak saudaranya.

Bus-bus yang berlalu lalang di area terminal pun tampak lebih banyak pula dibandingkan hari-hari sebelumnya. Adapun sejauh ini, berdasarkan data pukul 12.00 WIB dari Pusat Informasi di Terminal Kampung Rambutan, sudah ada lebih dari 1.000 penumpang yang pulang kampung dari terminal tersebut dengan jumlah bus yang telah berangkat lebih dari 60 bus.

Adapun tujuannya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera.

(Khafid Mardiyansyah)