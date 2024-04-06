Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pecah Ban, Truk Tangki Air Terguling di Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |16:15 WIB
Pecah Ban, Truk Tangki Air Terguling di Tol Jagorawi
A
A
A

BOGOR - Truk tangki air mengalami kecelakaan tunggal di ruas Tol Jagorawi tepatny KM 31, Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 12.58 WIB. Awalnya, truk tangki air yang dikemudikan AG (31) melaju dari arah Bogor menuju Jakarta di lajur 1.

"Kendaran mengalami pecah ban kiri belakang," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (6/4/2024).

Alhasil, truk tangki air tersebut kehilangan kendali dan terpelanting ke kanan. Posisi terakhir truk kondisi terguling miring dengan roda kiri di bagian atas.

"Melintang di lajur 3 dan 4," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Hanya saja, sopir truk mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh polisi dan pihak terkait lainnya.

"Mengevakuasi kendaraan ke Gunung Putri," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
