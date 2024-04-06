Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Depok Geger, Mayat Laki-Laki Ditemukan di Samping Masjid Limo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |20:44 WIB
Depok Geger, Mayat Laki-Laki Ditemukan di Samping Masjid Limo
A
A
A

DEPOK - Warga Limo Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di sebuah kebun samping Masjid Nurul Huda Jalan Ketapang RT 4/1, Krukut, Limo, Kota Depok pada Sabtu (6/4/2024).

Unit Reskrim Polsek Cinere bersama anggota indentifikasi Satreskrim Polres Metro Depok melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat seorang laki-laki yang tidak dikenal di kebun samping Masjid Nurul Huda Krukut.

"Awal mula penemuan mayat ini di kabar kan dari laporan masyarakat yang menemukan bau tidak sedap disekitaran masjid Nurul Huda," tulis caption laman Instagram @humas_polsekcinere.

Adapun kronologis berawal dari warga setempat sekira pukul 14.00 WIB berinisiatif untuk membakar sampah yang berada di kebun samping Masjid Al-Huda Krukut, saat hendak membakar sampah seorang warga melihat benda yang di kerumuni lalat.

"Setelah di dekati ternyata benda tersebut ialah Mayat berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan seluruh badan sudah membusuk," jelasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat depok
Telusuri berita news lainnya
