INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Rumah di Gambir, 16 Mobil Pemadam Diterjunkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:32 WIB
Kebakaran Melahap Rumah di Gambir, 16 Mobil Pemadam Diterjunkan
Kebakaran rumah di Gambir, Jakarta Pusat (Foto: Digulkarmat DKI)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Batu Ceper VIII, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat hangus terbakar pada Sabtu (6/4/2024) sekira pukul 19.48 WIB malam. Belasan unit damkar dan puluhan personel pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.

"Objek rumah tinggal bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

"Pengerahan unit 16 dan 64 personel," tambahnya.

Disgulkarmat berhasil melokalisir titik api pada pukul 20.36 WIB terkini sedang dalam proses pendinginan pukul 20.46 WIB.

"Situasi TKP sudah proses pendinginan/kuning," jelasnya.

Lebih lanjut, belum diketahui penyebab kebakaran rumah tinggal tersebut.

(Arief Setyadi )

      
