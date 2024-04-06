Puncak Arus Mudik, Pemudik Motor Mulai Ramai Selepas Tarawih di Kalimalang

JAKARTA - Menjelang hari keempat menuju perayaan Idul Fitri diprediksi sebagai puncak arus mudik jilid pertama dari DKI Jakarta. Puncak arus mudik jilid pertama ini sudah mulai terlihat di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur mulai pukul 20.10 WIB, Sabtu malam (6/4/2024).

Anggota Pos Pengamanan Mudik (Pospam) Haji Naman Duren Sawit, Bripka Maryono menyampaikan puncak arus mudik jilid pertama ini mulai tampak selepas umat muslim menjalankan ibadah Sholat Tarawih, yakni sekira pukul 20.00 WIB.

"Untuk mudik malam ini, diperkirakan sehabis Tarawih ini yang mengarah ke Timur, terutama tujuan ke Jawa seperti Semarang, Tegal, Pekalongan, mungkin selepas tarawih baru menunjukkan banyak pemudik yang berangkat," jelas Maryono di lokasi.

Maryono menjelaskan, arus mudik yang didominasi pesepeda motor tersebut akan semakin meningkat ketika waktu menjelang tengah malam semakin bergulir.

"Untuk malam ini diperkirakan sangat banyak pemudik yang bermunculan, mengingat para pemudik roda dua ini lebih memilih melakukan perjalanan malam. Jadi mereka ini untuk menghindari panas, terik, maka lebih memilih berjalan pada malam hari," terang Maryono.

Diketahui, situasi lalu lintas di sepanjang jalur arteri Kalimalang Raya mulai menunjukkan kepadatan. Arus lalin yang didominasi pemudik sepeda motor, terlihat mulai membanjiri sepanjang Jalan Kalimalang.

Terlihat pemudik roda dua mulai bermunculan dengan membawa barang bawaan. Selain itu, tampak pula pemudik roda dua yang membawa penumpang lebih dari dua orang, meski jarang, namun para polisi lalu lintas memberikan imbauan demi keselamatan perjalanannya.

