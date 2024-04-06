Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Listrik, 10 Rumah dan 20 KK Terdampak Kebakaran di Gambir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |23:35 WIB
Diduga Korsleting Listrik, 10 Rumah dan 20 KK Terdampak Kebakaran di Gambir
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat puluhan rumah dan kepala keluarga (KK) terdampak dalam bencana kebakaran yang melanda permukiman padat di Jalan Batu Ceper VIII RT 16 RW 1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu (6/4/2024).

Adapun kejadian kebakaran terjadi pada pukul 19.40 WIB dan pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 22.51 WIB.

"Objek terdampak 10 rumah tinggal, 20 KK dan 80 jiwa," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya, Sabtu (6/4/2024).

Isnawa mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran yang melanda pemukiman padat di Jakarta Pusat itu akibat korsleting listrik.

"Dugaan penyebab korsleting listrik," ujarnya.

Lebih lanjut, Isnawa mengatakan sebanyak 16 unit pemadam kebakaran dan personel gabungan berjibaku memadamkan api. Sementara terdapat satu orang mengalami sesak nafas dan estimasi kerugian masih dalam pendataan.

"Ditangani oleh 16 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, personel PSKB/Tagana Dinsos, personel Polsek dan Personil Koramil. 1 Orang mengalami sesak nafas sudah dalam penanganan PMI dan estimasi kerugian dalam pendataan," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
