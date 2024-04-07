Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dear Pemudik, Pastikan Isi Saldo E-Toll: Tujuan Semarang Minimal Rp500 Ribu, Surabaya Sejuta!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |02:00 WIB
Dear Pemudik, Pastikan Isi Saldo E-Toll: Tujuan Semarang Minimal Rp500 Ribu, Surabaya Sejuta!
Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani (Foto: Iqbal Dwi Purnama)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) mengimbau para pemudik untuk memastikan kecukupan saldo e-toll sebelum melakukan perjalanan mudik. Sebab, masih ada beberapa pengendara yang melakukan top up saldo e toll di gardu tol.

Marketing & Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengatakan, saat ini Jasa Marga memang menyediakan fasilitas top saldo E-Toll di gardu tol. Namun, tidak direkomendasikan untuk para pengendara karena tentunua menimbulkan antrean di ruas tol.

"Tapi yang penting selalu kami imbau untuk mengecek kecukupan saldo sebelum melewati gardu tol," ujar Faiza di Kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama, Sabtu (6/4/2024).

Lebih lanjut, Faiza menegaskan saldo minimal yang wajib disediakan pengendara apabila berkendara dari Jakarta ke Semarang minimal Rp500 ribu. Sedangkan untuk kendaraan dari Jakarta menuju Surabaya saldo minimal yang disediakan sebanyak Rp1 juta untuk satu kali perjalanan.

Halaman:
1 2
      
