HOME NEWS NASIONAL

Pemudik Tujuan Bandung Diimbau Tak Ambil Jalur Contraflow di Tol Japek, Bisa Bablas ke Semarang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |02:30 WIB
Pemudik Tujuan Bandung Diimbau Tak Ambil Jalur Contraflow di Tol Japek, Bisa Bablas ke Semarang
Gerbang Tol Cikampek Utama (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Marketing & Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengimbau pemudik tujuan Bandung melalui Ruas Tol Jakarta Cikampek (Japek) untuk tidak mengambil jalur Contraflow.

Faiza menjelaskan, apabila pengendara mengambil jalur Contraflow di ruas Japek pada Km 47, maka otomatis akan menerus hingga rekayasa lalin one way yang diterapkan di Km 72 Ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali).

"Pemudik ke Bandung dan sekitarnya lewat jalan tol Cipularang dan lewat jalan tol Padalarang ini tolong jangan lewat contraflow," ujar Faiza saat konferensi pers di Kantor Jasa Marga di GT Cikampek Utama, Sabtu (6/4/2024).

Faiza menjelaskan, penerapan one way di Km 72 ruas Tol Cikopo akan diberlakukan hingga Km 414 GT Kalikangkung, Semarang. Padahal, pengendara tujuan Bandung harus exit sebelum Km 70 untuk menerus ke ruas tol Cipularang.

"Nah, jadi kalau misalnya sampai kebawa contraflow mereka harus keluar dulu di gerbang tol Cikampek terus meneruskan ke arah arteri," lanjutnya.

Sekadar informasi, saat ini Jasa Marga telah menerapkan rekayasa lalin di Jalan Tol Jakarta - Cikampek mulai Km 47 hingga Km 72. Sementara, Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) resmi berlakukan rekayasa lalulintas one way mulai dari Km 72 hingga Km 414 ruas tol Semarang-Batang, Jumat 5 April 2024.

Halaman:
1 2
      
