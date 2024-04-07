Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Pemudik Asal Cirebon, Rela Motoran 6 Jam dari Bandung demi Bertemu Keluarga

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |06:30 WIB
Cerita Pemudik Asal Cirebon, Rela Motoran 6 Jam dari Bandung demi Bertemu Keluarga
Pemudik asal Cirebon (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Perayaan Idul Fitri 2024 hanya tinggal hitungan hari. Kini, masyarakat pun berbondong-bondong melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman demi melepas rindu dengan keluarga tercinta.

Seperti halnya yang dirasakan Adit, perantau asal Kota Cirebon yang bekerja sebagai driver sebuah perusahaan di Dago, Kota Bandung.

Adit yang memilih mudik menggunakan kendaraan roda dua via jalur selatan ini mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya.

"Tahun kemarin saya enggak sempat mudik, baru bisa mudik tahun sekarang, alhamdulillah," ucap Adit saat ditemui ketika tengah beristirahat di pom bensin, Sabtu (6/4/2024).

Adit mengatakan, alasan memilih sepeda motor sebagai kendaraan mudiknya karena ingin menikmati momen tahunan ini.

"Kebetulan hari ini baru selesai kerja, makanya sekarang ini kesorean sebenarnya. Tapi saya juga mudik santai, enggak buru-buru sambil menikmati perjalanan," ungkapnya.

Dengan menggunakan sepeda motor, kata Adit, dirinya juga bisa mampir ke sejumlah toko untuk membeli oleh-oleh untuk keluarganya.

"Sebelum pulang, saya juga nyempetin waktu beli oleh-oleh buat keluarga di rumah," imbuhnya.

