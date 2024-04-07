Puncak Arus Mudik, Arus Lalin GT Cikatama dan Tol Cipali Ramai Lancar

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) yang melintasi Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatam) dan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) terpantau ramai lancar pada H-4 lebaran atau Sabtu (6/4/2024) malam ini. Diketahui, diprediksi puncak arus mudik lebaran 2024 terjadi pada 6-7 April 2024.

Berdasarkan laporan reporter iNews Media Group pada program iNews Malam, situasi arus lalu lintas di GT Cikatama memang pada saat ini terpantau ramai lancar, namun sekitar 10 menit yang lalu terlihat antrian yang cukup panjang sekitar 1 kilometer. Saat ini, terpantau mulai lancar kembali normal.

"Sistem one way dan juga contraflow sejak tanggal 5 April kemarin sudah diberlakukan. Contraflow dilakukan mulai Km 36 hingga Km 72 dilanjutkan One Way dari Km 72 hingga Km 414 GT Kalikangkung," ucapnya.