HOME NEWS NASIONAL

Volume Kendaraan Meningkat di Tol Japek, Perpanjangan Contraflow dari Km 36-47 Diberlakukan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |01:37 WIB
Volume Kendaraan Meningkat di Tol Japek, Perpanjangan Contraflow dari Km 36-47 Diberlakukan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), Ria Marlinda Paallo mengatakan, terjadi peningkatan volume arus lalu lintas (lalin) pemudik di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada H-4 Lebaran atau Sabtu (6/4/2024) malam.

Ia menyebut mengikuti diskresi kepolisian pihaknya memberlakukan perpanjangan sistem Contraflow.

"Berdasarkan data volume lalu lintas kendaraan yang mulai meningkat di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, PT JTT kembali berlakukan perpanjangan contraflow dari Km 36 sampai dengan Km 47 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 22.35 WIB atas diskresi dari pihak Kepolisian," kata Ria dalam keterangannya.

