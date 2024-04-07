Hindari Macet Horor, Pemudik Diimbau Berangkat Siang Hari Melintasi Tol Japek

KARAWANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (6/4/2024) malam kembali mengalami peningkatan. Pihak kepolisian langsung turun ke jalan guna mengurai kemacetan di puncak arus mudik 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, kendaraan mulai mengular dari pukil 22.30 WIB. Adapun kepadatan arus lalu lintas di GT Cikatama memang kerap terjadi di malam hingga dini hari.

Pola arus lalu lintas itu setidaknya sudah terjadi sejak tiga hari terakhir.

"Jadi ini sekitar dua sampai tiga hari ini pola itu yang terjadi (padat di malam sampai dini hari), makanya tadi saya bilang untuk prediksi puncak masih melihat kondisi sampai dengan esok hari karena belum kita bisa putuskan, terlalu cepat gitu ya kalau kita putuskan hari ini," jelas Marketing & Communication Departement Head Jasa Marga, Faiza, di kantornya, Sabtu malam.

Menurutnya, banyak pemudik yang memilih untuk melakukan perjalanan pada malam hari. "Sepertinya mereka sudah prepare, polanya itu sehabis buka puasa, makan malam gitu ya, abis itu melakukan perjalanan dan memilih sahur di jalan," ucapnya.

Demi mencegah macet horor, pemudik pun diimbau untuk melakukan perjalanan di siang hari saat aris lalu lintas lengang.

"Iya jadi biasanya kayak tadi subuh kita lihat banyak pengguna jalan yang menggunakan lokasi gerbang tol untuk Sholat Subuh gitu ya, nah itu terpantau sudah mulai padat juga pada pagi hari, ketika di atas jam 9 itu cenderung lengang," kata Faiza.

