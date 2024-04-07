Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Pemudik Motor Bonceng 4 Ditegur Polisi: Tiket Bus Susah dan Mahal Pak!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |03:31 WIB
Ketika Pemudik Motor Bonceng 4 Ditegur Polisi: Tiket Bus Susah dan Mahal Pak!
Pemudik motor bonceng 4 ditegur polisi (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Puncak Arus mudik jilid pertama di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, mulai menunjukkan keramaian ketika menjelang Sabtu malam (6/4/2024) sekira pukul 21.14 WIB. Tampak pemudik roda dua memadati arus lalu lintas di sepanjang jalur arteri Kalimalang.

Sebagian pemudik terlihat dengan membawa barang bawaan dan bahkan berpenumpang lebih dari dua orang.

Salah satu pesepeda motor yang mengendari Honda Scoopy, membawa penumpang berjumlah empat orang. Pemudik yang terlihat merupakan satu keluarga terdiri dari sepasang suami istri beserta kedua anaknya pun dihampiri petugas kepolisian untuk diberikan imbauan.

"Selamat malam bapak, mau pergi ke mana?" ucap Anggota Pos Pengamanan Mudik (Pospam) Haji Naman Duren Sawit, Bripka Maryono kepada pria pengendara motor tersebut.

Pria yang mengendarai sepeda motor matic bernomor polisi dengan kode G itu pun tersenyum-senyum menjawab dengan berbahasa Jawa.

"Kami mau ke Brebes pak, tadi berangkat dari jam tujuh malam tadi pak," jawab pria pemudik tersebut.

Bripka Maryono pun mengimbau agar pemudik tersebut memilih transportasi umum dibandingkan menggunakan sepeda motor. Kendati demikian, pria tersebut mengungkapkan dirinya beserta istri memutuskan naik motor lantaran tiket bus yang terlampau mahal.

"Biayanya lebih murah naik motor pak. Kalau beli tiket bus, duitnya cuma cukup untuk dua orang. Mahal pak," jawab pria tersebut sembari terkekeh.

Pria itu pun menjelaskan, tiket bus saat ini juga terbilang susah dipesan karena selain mahal, ketersediaannya sudah terbatas.

"Tiket busnya juga sudah susah pak," lugas pria tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement