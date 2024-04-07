4 Fakta Pentolan KKB Abubakar Kogoya Tewas saat Baku Tembak

PENTOLAN Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Abubakar Kogoya tewas ditembak di wilayah Distrik Tembagapura Mimika Papua, Kamis 4 April 2024.

Abubakar tewas usai baku tembak terjadi antara aparat keamanan gabungan TNI-Polri dengan KKB Papua. Berikut sejumlah faktanya:

1. Awal Mula Baku Tembak

Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, membeberkan kronologi tewasnya Abubakar Kogoya, Menurutnya, hal itu bermula dipicu oleh bunyi letusan senjata di Area Mile 69 Kali Kuluk Tembagapura.

Akibatnya, para pendulang non karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah Utikini.

“Merespon situasi tersebut, Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri yang terdiri dari Satgas Nanggala Damai Cartenz TNI-Polri bersama Koops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak,” ujar Richard kepada Okezone.

2. Dua Anggota KKB Tewas

Dalam baku tembak tersebut, ditemukan adanya dua orang korban jiwa di pihak KKB Papua, setelah baku tembak, yang diyakini salah satu diantaranya adalah Abubakar Kogoya.

“Serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon.

Keberhasilan aparat keamanan gabungan TNI-Polri mereduksi kekuatan KKB kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan untuk lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua," bebernya.