INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Johannes Suryo, Jenderal TNI yang Mengemasi Bendera Merah Putih yang Berkibar Terakhir Kali di Timor Timur

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |08:18 WIB
Mengenal Johannes Suryo, Jenderal TNI yang Mengemasi Bendera Merah Putih yang Berkibar Terakhir Kali di Timor Timur
Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

SEPAK TERJANG Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo tak perlu diragukan lagi di dunia militer. Ia pun mempunyai karir cemerlang, seperti menjadi Asintel Paspampres, Wadan Pasukan Pengamanan Presiden, Pangdam I/Bukit Barisan, Pangdam Jaya/Jayakarta hingga menjadi Kepala Staf Umum TNI.

Mengutip dari Sindonews, Minggu (7/4/2024). Mantan wakil KSAD TNI ini pernah bertempur melawan kelompok bersenjata Fretilin, saat diterjunkan dalam Operasi Seroja di Timor-Timur (Timtim).

Saat bertugas di Timtim, Suryo pernah juga menduduki jabatan sipil. Hal tersebut bisa terjadi karena pengajuan dari DPRD Provinsi Timor Timur yang kemudian melantiknya sebagai Wakil Gubernur KDH tk-I Provinsi Timor Timur sebelum dilaksanakan Referendum.

Singkat cerita, jabatan tersebut tidak lama diembannya. Pada 28 Oktober 1998, Suryo memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wagub karena berseberangan dengan pemerintahan Presiden B.J Habibie.

Tindakan tersebut merupakan hal yang langka dan baru pertama kali terjadi di waktu Suryo. Meski kehilangan dari jabatan penting itu, Suryo masih bertugas di TNI bersama Yonif Linud 700.

Waktu itu, Suryo Prabowo mendampingi Brigjen Pol J.D. Sitorus dalam organisasi ITFET menggantikan Penguasa Darurat Militer Timor Timur Mayjen TNI Kiki Syahnakri. ITFET sendiri bertugas mengawal transisi penyerahan Timor Timur kepada UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor).

Halaman:
1 2
      
