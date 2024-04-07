Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Biang Kerok Macet di Merak: Tiketnya Besok, Berangkat Hari Ini, Akibatnya Menumpuk

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |03:45 WIB
Biang Kerok Macet di Merak: Tiketnya Besok, Berangkat Hari Ini, Akibatnya Menumpuk
Pemudik di Pelabuhan Merak (Foto: Iskandar Nasution)
A
A
A

 

JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengungkap biang kerok kemacetan menjelang memasuki area Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat 5 April malam hingga Sabtu 6 April 2024 pagi.

Menurutnya, kemacetan yang terjadi hingga tujuh kilometer lebih dipicu akibat tiket penyebrangan yang harusnya esok hari pemudik berangkat lebih awal akhirnya menumpuk.

"(Kemacetan) dari pelabuhan sampai ke gate itu sekitar 7 kilo, tadi pagi dari gate ke belakang 3 kilo," ujar Aan dalam konferensi pers di laman Instagram @korlantaspolri.ntmc dikutip, Minggu (7/4/2024).

"Ini tadi dari evaluasi kita rapat di Merak, untuk para pemudik yang akan menyeberang, biasanya kan sudah punya tiket, sudah beli tiket. Tiket harusnya besok, dia berangkat hari ini, itu akibatnya menumpuk di situ," tambahnya.

Aan mengimbau pemudik yang hendak menyebrang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera menyesuaikan keberangkatan sesuai pembelian tiket. Selain itu, ia meminta pemudik agar membeli tiket penyebrangan H-1 sebelum keberangkatan agar mempermudah penerapan rekayasa lalu lintas.

"Jadi sesuaikan waktunya untuk tiket ini, kalau besok ya besok berangkatnya, jangan hari ini. Kemudian, membeli tiket H-1, biar kita juga bisa melihat trennya angka yang akan masuk ke pelabuhan itu berapa, jadi kita siap untuk rekayasa lalu lintasnya," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
