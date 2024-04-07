Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 42 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/401/IV/2024 tanggal 5 April 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 42 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 31 Pati TNI AD, 2 (dua) Pati TNI AL, dan 9 (sembilan) Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

Pati TNI AD

Sebanyak 31 Pati TNI AD yaitu, Brigjen TNI Munif Prasojo, dari Dosen Tetap Unhan menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Hery Ismailliya, S.E., M.Si. dari Dirum Pusbekangad menjadi Dosen Tetap Unhan, Brigjen TNI Atjep Mihardja Soma, S.I.P. dari Dircab Pusbekangad menjadi Dirum Pusbekangad, Kolonel Cba Benny Mutiha Tampubolon, S.I.P., M.I.P., M.M., M.Han. dari Danpusdikbekang Pusbekangad menjadi Dircab Pusbekangad.

Kemudian, Brigjen TNI Makmur Umar, S.A.P., M.M. dari Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Sosial Budaya Lemhannas menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Dr. Joseph Robert Giri, S.I.P., M.Si., M.H.I., CGCAE. dari Dirjianbang Seskoad menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Sosial Budaya Lemhannas, Brigjen TNI Gregorius Suharso dari Irops Itum Itjenad menjadi Dirjianbang Seskoad.

Brigjen TNI Irnando Arnold B. Sinaga dari Waasops Kasad Bid. Siapops menjadi Irops Itum Itjenad, Brigjen TNI Agus Widodo, S.I.P., M.Si. Danrem 174/ATW (Merauke) Kodam XVII/Cen menjadi Waasops Kasad Bid. Siapops, Kolonel Inf Wempi Ramandei dari Kabidrendik Sdirdik Seskoad menjadi Danrem 174/ATW (Merauke) Kodam XVII/Cen, Brigjen TNI Djonny Indramawan, S.E. dari Dirbinjemen Sesko TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Arh I Made Sudiana, S.E. dari Kadep Lat Sesko TNI menjadi Dirbinjemen Sesko TNI, Mayjen TNI I Nengah Wiraatmaja, S.Sos., M.Sos. dari Kapusziad menjadi Staf Khusus Kasad.

Brigjen TNI Budi Hariswanto, S.Sos. dari Dosen Ahli Bid.Strategi Sesko TNI menjadi Kapusziad, Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S. Sos., M.M. dari Wadanpuspenerbad menjadi Dosen Ahli Bid. Strategi Sesko TNI.

Brigjen TNI Zainuddin dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Ekku menjadi Wadanpuspenerbad, Kolonel Inf Mangaraja Simanjuntak dari Dosen Utama Seskoad menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Ekku, Brigjen TNI Clement Haposan P. Siahaan dari Aster Kaskostrad menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Mokhamad Yasin, S.Sos., Μ.Α.Ρ. dari Pamen Ahli Bid. Idpol Staf Ahli Pangkostrad menjadi Aster Kaskostrad.