Pria yang Meludahi Pengendara Mobil Minta Maaf, Ini Isi Suratnya!

JAKARTA - Seorang pengendara, Arie Febriant, yang memarkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di pinggir jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan menyampaikan permintaan maafnya melalui ig story pribadinya @febrtariie yang dikutip Minggu (7/4/2024).

Dalam video viral tersebut, karyawan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada perekam video, Mila dan rekan serta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakannya yang diakuinya tidak baik dan tidak semestinya.

"Melalui video ini saya juga menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya dimana pada tanggal 5 april 2024 saya memarkir kendaraan tidak pada tempatnya yang menyebabkan macet dan juga saya melakukan perbutan yang tidak sopan yaitu meludah kepada kendaraan sodari mila dan rekan," terang Arie.

"Melalui video ini saya sekali lagi memohon maaf kepada saudari mila dan saya siap untuk meinta maaf baik secara langsung ataupun tidak kepada saudari mila dan rekan," lanjut Arie.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina mendadak jadi trending topic pagi ini, Minggu (7/4/2024). Nyaris 7 ribu cuitan soal Pertamina ramai dibahas netizen. Ada apa?

Kata Pertamina ramai dibahas di platform X sampai menjadi trending topic gegara satu video yang dibagikan akun @ibnux memperlihatkan seorang pria meludah ke arah perekam. Video telah ditonton lebih dari 2 juta kali.

Aksi meludah itu lantas membuat netizen melacak siapa pria tersebut dan diduga dia adalah karyawan Pertamina yang bernama Arie Febriant. Data ini diungkap akun X @Lembayungsyahdu.

Akun X @narkosun bahkan mengungkapkan lebih detail siapa sosok Arie Febriant, orang yang diduga adalah pria yang meludah itu.

Diketahui bahwa Arie Febriant bekerja di PT Pertamina (Persero) dengan unit kerja Sub Holding Refinery and Petrochemical sub unit kerja Kilang Pertamina Internasional. Jabatan Arie Febriant adalah Assistant Manager Crude Oil Domestic Supply. Untuk data ini dibagikan oleh akun @narkosun.

Kronologi Kejadian

Dari keterangan akun Instagram @tangerangkabarku, peristiwa viral ini terjadi pada Jumat, 5 April 2024.