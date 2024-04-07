Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pakar IT Sebut Sirekap Jadi Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |16:58 WIB
Pakar IT Sebut Sirekap Jadi Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024
Pakar IT Leony Lidya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pakar IT dan Dosen Universitas Pasundan Leony Lidya menyebut bahwa kontroversi pada Sirekap adalah by design. Menurutnya Sirekap telah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024.

"Kontroversi pada Sirekap adalah by design. Sirekap dengan runtutan kronologis tersebut saya anggap sudah menjadi saksi bisu kejahatan pemilu 2024," kata Leony dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).

Ahli Paslon 03 di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun membeberkan kronologi rasionalisasi kontroversi Sirekap yang dianggap By design. Menurutnya pada saat mengunggah C hasil itu teknologi pengenalan numeriknya sudah teruji. Dan kemudian tidak muncul adanya validasi data.

"Ini sangat tidak logis saya menganalogi bahwa itu ibarat kita setor di mesin ATM setor uang kemudian mesin membaca uangnya lalu menampilkan berapa banyak lembar. Kemudian ada salah kita nggak bisa edit tapi langsung disimpan itu itu yang namanya harusnya kalau validasi kan bertanya dulu sudah benar atau belum," kata Leony.

"Bahkan yang lebih fatal saya menganalogikan bahwa ini desain pesawat tanpa daun pintu dan seat belt. Tetapi saya meyakini bahwa dalam desain itu ada daun pintunya ada seat beltnya tapi hilang pada saat pesawat take off," sambungnya.

