HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah Tetapkan Lebaran pada 10 April, Berikut Lokasi Khutbah Sholat Ied Petingginya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:31 WIB
Muhammadiyah Tetapkan Lebaran pada 10 April, Berikut Lokasi Khutbah Sholat Ied Petingginya
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Muhammadiyah menetapkan Idulfitri 1445 Hijriah pada Rabu 10 April 2024. Ormas Islam ini pun telah menyiapkan sejumlah lokasi Sholat Ied.

Sejumlah petinggi di jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga akan menyampaikan khutbah Sholat Idulfitri. Berikut lokasinya:

1. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Lokasi: Lapangan Bintang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti

Lokasi: GOR Wergu Kudus

3. Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib

Lokasi: Lapangan Andi Cammi, Rappang, Kabupaten Sidrap

4. Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman

Lokasi: Pantai Losari, Makassar

5. Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto

Lokasi: Alun-Alun Pakualaman, Yogyakarta

6. Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar

Lokasi: Alun-Alun Selatan, Yogyakarta

Berita Terkait
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
