JAKARTA - Muhammadiyah menetapkan Idulfitri 1445 Hijriah pada Rabu 10 April 2024. Ormas Islam ini pun telah menyiapkan sejumlah lokasi Sholat Ied.
Sejumlah petinggi di jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga akan menyampaikan khutbah Sholat Idulfitri. Berikut lokasinya:
1. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir
Lokasi: Lapangan Bintang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti
Lokasi: GOR Wergu Kudus
3. Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib
Lokasi: Lapangan Andi Cammi, Rappang, Kabupaten Sidrap
4. Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman
Lokasi: Pantai Losari, Makassar
5. Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto
Lokasi: Alun-Alun Pakualaman, Yogyakarta
6. Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar
Lokasi: Alun-Alun Selatan, Yogyakarta