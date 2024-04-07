Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konvoi Mudik Pakai Bajaj, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:41 WIB
Konvoi Mudik Pakai Bajaj, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Mudik dengan Bajaj (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - Iring-iringan pemudik Bajaj terlihat di jalur Pantura Kota Cirebon. Pemudik nekat menggunakan Bajaj untuk mudik ke kampung halaman karena harga moda transportasi lain telah melambung tinggi.

Mudik menggunakan bajaj dipilih karena harganya terjangkau dan efisien. Salah satunya Amiludin, memilih berangkat menggunakan Bajaj dari Grogol, Jakarta menuju kampung halamannya Cilacap, Jawa Tengah bersama teman-teman.

Sementara itu, jalur lintas Selatan Jawa di kawasan Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur, dapat menjadi rute alternatif untuk menikmati perjalanan mudik dengan panorama alam yang mengagumkan.

Anda yang melalui rute ini, akan melewati kawasan Pesisir Selatan dengan pemandangan alam sangat indah. Jangan lewatkan juga Pantai Soge di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement