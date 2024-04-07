Konvoi Mudik Pakai Bajaj, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

JAKARTA - Iring-iringan pemudik Bajaj terlihat di jalur Pantura Kota Cirebon. Pemudik nekat menggunakan Bajaj untuk mudik ke kampung halaman karena harga moda transportasi lain telah melambung tinggi.

Mudik menggunakan bajaj dipilih karena harganya terjangkau dan efisien. Salah satunya Amiludin, memilih berangkat menggunakan Bajaj dari Grogol, Jakarta menuju kampung halamannya Cilacap, Jawa Tengah bersama teman-teman.

Sementara itu, jalur lintas Selatan Jawa di kawasan Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur, dapat menjadi rute alternatif untuk menikmati perjalanan mudik dengan panorama alam yang mengagumkan.

Anda yang melalui rute ini, akan melewati kawasan Pesisir Selatan dengan pemandangan alam sangat indah. Jangan lewatkan juga Pantai Soge di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo.