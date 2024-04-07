Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkirakan Lebaran pada 10 April 2024, Begini Penjelasan PBNU

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |18:00 WIB
Perkirakan Lebaran pada 10 April 2024, Begini Penjelasan PBNU
JAKARTA - Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), KH Sirril Wafa, menyampaikan penegasan terkait awal bulan Syawal 1445 H/2024 M. Dia menyatakan bahwa 1 Syawal 1445 H diprediksi bertepatan dengan 10 April 2024.

Diketahui Lembaga Falakiyah PBNU telah melakukan perhitungan ilmu falak terhadap hilal awal Syawal 1445 H dengan menggunakan metode falak (sistem hisab) jama’i atau tahqiqy tadqiky ashri kontemporer khas Nahdlatul Ulama.

Perhitungan dilakukan untuk hari Selasa Legi 29 Ramadhan 1445 H yang bertepatan dengan tanggal 9 April 2024 M. Markaz nasional adalah Gedung PBNU Jl.Kramat Raya Jakarta Pusat dengan koordinat 6º 11’ 25” LS 106º 50’ 50” BT.

Adapun hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

-Ijtima’ = Selasa Legi 9 April 2024 M pukul 01:22:49 WIB

-Tinggi hilal mar’ie = +6º 02’ 28”

-Letak Matahari terbenam = 7º 48’ 03” utara titik barat

-Letak hilal = 13º 35’ 11” utara titik barat

-Kedudukan hilal = 5º 47’ 08” utara Matahari

-Keadaan hilal = miring ke utara

-Elongasi hilal haqiqy = 9º 48’ 43”

-Lama hilal = 28 menit 11 detik

"Menurut hasil perhitungan falakiyah LF PBNU, sebagaimana tertera dalam almanak resminya, tanggal 1 Syawal bertepatan hari Rabu Pahing 10 April 2024,"kata Sirril kepada MNC Portal, Minggu (7/4/2024).

Meskipun pihaknya telah melakukan perhitungan/Hisab untuk tahun berapapun yang diinginkan. Namun hal itu baru tahap prediksi saintifik dan belum memenuhi persyaratan syar'iyyah sebagaimana dikehendaki oleh pesan Nash ( al-Qur'an dan al- Sunnah/ Hadits).

"Namun demikian, secara organisasi, LFPBNU tetap akan menunggu hasil Sidang Itsbat Pemerintah dan Ikhbar PBNU untuk menjaga kebersamaan dan mengurangi perbedaan. Sidang Isbat Pemerintah (Kemenag RI) sendiri digelar sebagai upaya menyatukan sikap kebersamaan diantara elemen-elemen masyarakat,"kata dia.

