HOME NEWS NASIONAL

Kisah Perempuan Cantik War Ticket Mudik dari Sebulan Lalu Demi Lebaran di Kampung Halaman

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |18:30 WIB
Kisah Perempuan Cantik <i>War Ticket</i> Mudik dari Sebulan Lalu Demi Lebaran di Kampung Halaman
Pemudik asal Belitar war tiket demi lebaran di kampung halaman
JAKARTA - Antusiasme mudik tahun 2024 menjadi cerita tersendiri bagi sejumlah generasi milenial. Salah satunya Lia yang berebut tiket kereta api agar bisa pergi ke kampung halaman.

Pemudik tujuan Blitar, Jawa Timur, itu rela 'War Ticket' KAI untuk mendapatkan selembar karcis tiket KA Brantas.

"Wah kalau saya berburu tiketnya sudah dari sebulan yang lalu, jadi emang bener-bener dari jauh-jauh hari sih kalau pas musim hari raya kaya gini," kata Lia saat ditemui di Stasiun KA Pasar Senen, Minggu (7/4/2024).

Demi menghindari puncak arus mudik, Lia memilih keberangkatan lebih awal. Di kampung halaman, terangnya, sanak saudara dan keluarganya sudah tak sabar menanti kedatangannya.

Seorang pekerja metropolitan ini menyebut moda transportasi kereta menjadi pilihan terbaik dari aneka transportasi lain.

"Setiap tahun mudik, kadang-kadang pakai pesawat juga. Cuma ini kebetulan lagi pengin menikmati perjalanan aja sih makanya pakai kereta," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
