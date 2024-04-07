Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasi Pandu Gelar Virtual Tour University of California Bersama Kelas Sakura

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |19:39 WIB
Kasi Pandu Gelar Virtual Tour University of California Bersama Kelas Sakura
Kasi Pandu gelar virtual tour University of California (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia (KASI PANDU) tak henti-hentinya memberikan kelas inspirasi yang interaktif kepada siswa-siswi sekolah dasar untuk mengenal dunia pendidikan di luar negeri.

Pada kesempatan kali ini, KASI PANDU hadir memberikan pengalaman yang menarik bagi siswa-siswi Kelas Sakura.

Bersama Kak Ratih Ayu Apsari selaku mahasiswi University of California, Berkeley, memperkenalkan dan mengajak siswa-siswi untuk merasakan virtual tour atau jalan-jalan secara virtual. Di sini peserta didik dapat merasakan bagaimana indahnya University of California, Berkeley.

Kelas Inspirasi pada kesempatan kali ini berjalan interaktif dengan antusias peserta didik yang tidak kalah seru. Bagaimana tidak, kelas kali ini tidak hanya membahas mengenai dunia pendidikan secara teori namun juga peserta didik diajak untuk merasakan seolah sedang di University of California, Berkeley.

Peserta didik diajak secara virtual untuk menelusuri lorong demi lorong dari universitas ini. Banyak keingintahuan dari peserta didik untuk mengenal lebih jauh perihal universitas ini. Hal ini tentunya menjadi inspirasi bagi peserta didik untuk dapat mempersiapkan langkah demi langkah untuk studi di luar negeri.

Halaman:
1 2
      
