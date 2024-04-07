Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim

JAKARTA - Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946 Tahun 2024, mengadakan kembali Aksi Sosial Kepedulian yang membangkitkan persaudaraan, kemanusiaan, toleransi, dan kebangsaan, dengan kesadaran bahwa semua adalah satu keluarga, "Vaisudeva Kuthumbakam".

Kegiatan ini disebut "Bhoga Sevanam" dan tersebar di 17 Pura di wilayah Jabodetabek serta di sekitar Pura-pura di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini berupa bertemu, menyapa, dan berbagi makanan serta minuman kepada sesama, khususnya kepada saudara-saudara Umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, menjelang waktu berbuka di bulan Ramadhan.

“Memberi dengan tulus kepada siapa pun yang membutuhkan adalah pengorbanan yang paling berarti,” ujar Koordinator Bidang Kesehatan dan Bhakti Sosial dari Panitia Nasional Nyepi Tahun Baru Saka 1946, Nyoman Suartanu, Minggu (7/4/2024).

“Berbagi makanan untuk berbuka puasa kepada saudara-saudara yang kurang beruntung adalah tindakan mulia, terutama bagi mereka yang berada di sekitar Pura,”sambungnya..

Nyoman menambahkan, bahwa Bhoga Sevanam ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Suci Nyepi dan Dharma Santi Nasional Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1946.

Ketua Umum Panitia, Brigjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menambahkan, total sumbangan atau punia dalam bentuk bhoga yang terkumpul dan dibagikan hari ini mencapai 12.286 paket, terdiri dari 6.925 nasi kotak/bungkus, 4.738 takjil, dan 623 paket sembako.

“Semua ini merupakan hasil gotong royong sumbangan dari organisasi Hindu, pengempon Pura, Banjar, dan umat Hindu di wilayah kegiatan tersebut,” ujarnya..

Pada kesempatan Aksi Bhoga Sevanam, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya, yang didampingi oleh Ketua Umum Panitia Nasional yang turut hadir di Pura Mustika Dharma Cijantung, menyampaikan penghargaan kepada semua pimpinan umat, organisasi masyarakat Hindu, serta seluruh komponen Banjar, Suka Duka, dan Pengempon Pura yang telah bekerja keras dalam mensukseskan Aksi Sosial Kemanusiaan Bhoga Sevanam ini.