Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Sebut Banyak Tokoh Tak Mau Maju Pilkada 2024, Ini Alasannya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |22:36 WIB
Hasto Sebut Banyak Tokoh Tak Mau Maju Pilkada 2024, Ini Alasannya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada banyak tokoh-tokoh tak mau maju menjadi kepala daerah pada Pilkada 2024. Hal itu dikarenakan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Hasto tidak merinci siapa saja tokoh-tokoh yang takut maju pada Pilkada 2024 nanti.

"Saat ini kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita begitu banyak kepala daerah yang baik, yang mikir-mikir ulang bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah. Karena apa, karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal," kata Hasto dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).

Hasto pun menyinggung adanya dugaan politik uang pada pemilu 2024 lalu. Karena adanya hal tersebut, membuat tokoh-tokoh memikirkan cara mendapatkan dana untuk maju Pilkada 2024.

"Sehingga banyak karena pilihan presiden itu serasa pilihan kepala desa, maka banyak calon-calon kepala daerah wakil kepala daerah yang akan bertarung pada November 2024 sekarang mencari cara berapa dana," kata Hasto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160633/herman-Qd9a_large.jpg
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement