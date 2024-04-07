Hasto Sebut Banyak Tokoh Tak Mau Maju Pilkada 2024, Ini Alasannya

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada banyak tokoh-tokoh tak mau maju menjadi kepala daerah pada Pilkada 2024. Hal itu dikarenakan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Hasto tidak merinci siapa saja tokoh-tokoh yang takut maju pada Pilkada 2024 nanti.

"Saat ini kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita begitu banyak kepala daerah yang baik, yang mikir-mikir ulang bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah. Karena apa, karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal," kata Hasto dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).

Hasto pun menyinggung adanya dugaan politik uang pada pemilu 2024 lalu. Karena adanya hal tersebut, membuat tokoh-tokoh memikirkan cara mendapatkan dana untuk maju Pilkada 2024.

"Sehingga banyak karena pilihan presiden itu serasa pilihan kepala desa, maka banyak calon-calon kepala daerah wakil kepala daerah yang akan bertarung pada November 2024 sekarang mencari cara berapa dana," kata Hasto.