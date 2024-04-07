124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen

JAKARTA - Sebanyak 124.000 kendaraan mudik melintas di ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) pada empat hari menjelang Idul Fitri 2024, atau Sabtu (6/4/2024). Angka ini naik 20% dibandingkan pada periode yang sama menjelang Idul Fitri tahun lalu.

Berdasarkan keterangan Group Chief Operating Officer Astra Infra, Billy Perkasa Kadar, jumlah tersebut naik 1% ketimbang prediksi. Selain itu, angka tersebut juga naik signifikan jika dibandingkan Lalu Lintas Harian (LHR).

"Pada Sabtu, 6 April 2024 (H-4) Tercatat 124 ribu kendaraan melewati Ruas Tol Cikopo - Palimanan. Bila dibandingkan dengan prediksi, terdapat peningkatan sejumlah 1%. Angka realisasi tersebut meningkat 20% bila dibandingkan dengan hari periode yang sama tahun lalu (H-4), sedangkan bila dibandingkan Lalu Lintas Harian (LHR) terdapat peningkatan sebesar 112%," kata Billy dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (7/4/2024).

Lebih lanjut, Billy menjelaskan sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurangi kepadatan. Salah satunya adalah penerapan skema satu arah atau one way dari ruas Tol Cipali kilometer (km) 72 hingga km 414 Tol Semarang - Batang sejak Jumat (5/4/2024) pukul 21.30 WIB.

Diketahui, rekayasa lalu lintas ini akan berlangsung hingga Minggu (7/4/2024) pukul 24.00 WIB. Kemudian, diterapkan lagi pada Senin (8/4/2024) dan Selasa (9/4/2024), masing-masing pukul 08.00 - 24.00 WIB.