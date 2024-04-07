Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik Masih Tinggi, One Way Tol Cipali Dilanjutkan sampai Besok

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |23:59 WIB
Arus Mudik Masih Tinggi, <i>One Way</i> Tol Cipali Dilanjutkan sampai Besok
One way Tol Cipali (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Rekayasa lalu lintas One Way dari KM 72 Jalan Tol Cipali sampai dengan KM 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang yang dijadwalkan selesai pada Minggu (07/04) pukul 24.00 WIB, masih akan terus dilanjutkan atas diskresi Kepolisian hingga Senin (08/04) pukul 24.00 WIB.

Hingga informasi ini diturunkan pada pukul 23.30 WIB, rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan yaitu rekayasa lalu lintas Contraflow dua lajur di KM 47-KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek.

Kemudian One Way dari KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek s.d KM 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang dan One Way lokal yang dimulai di KM 428 Jatingaleh Jalan Tol Semarang Seksi ABC s.d KM 442 GT Bawen Jalan Tol Semarang-Solo.

Rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai diskresi Kepolisian. Bagi pengguna jalan diimbau untuk selalu berhati-hati di jalan dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

Marketing & Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengungkapkan volume lalulintas (lalin) di Gerbang Tol Cikampek Utama melonjak 321% dari lalin normal pada H-4 lebaran atau Sabtu 6 April 2024.

Faiza menjelaskan pada periode tersebut menjadi transaksi tertinggi jika dibandingkan dengan periode normalnya dengan total 122 kendaran per hari di GT Cikampek Utama. Sehingga dianggap Jasa Marga menjadi puncak arus mudik pada lebaran 2024.

"Kemarin yang diprediksi menjadi puncak di hari Sabtu 6 April, kami mencatat di H-4 itu merupakan lalin tertinggi di GT cikatama mencapai 122 ribu kendaraan, ini meningkat sebesar 321% dari lalin normal," ujar Faiza di Kantor Jasa Marga GT Cikampek Utama, Minggu (7/4/2024).

Lebih lanjut Faiza menjelaskan saat ini memang waktu favorit yang dipilih para pemudik melakukan perjalanan mayoritas berada pada sore menjelang malam hingga dini hari. Hal itu melihat keterisian rest area yang biasanya lebih padat jika pada waktu waktu tersebut.

