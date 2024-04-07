Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Mudik, Lonjakan Penumpang Terjadi di Stasiun Cikarang

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |00:30 WIB
Puncak Arus Mudik, Lonjakan Penumpang Terjadi di Stasiun Cikarang
Pemudik padati Stasiun Cikarang (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Memasuki H-4 Lebaran 2024, jumlah penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KJJ) mengalami lonjakan yang signifikan bila dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

Ribuan pemudik yang akan menuju ke sejumlah kota tujuan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berangkat melalui Stasiun Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Petugas di Stasiun Cikarang Syuhada mengatakan, kepadatan penumpang terjadi sejak Jumat 5 April 2024, dengan keberangkatan menggunakan kereta api Jayakarta, Menoreh, Serayu dan beberapa nama kereta api lainnya.

"Kita ini mulai sudah ada lonjakan, lonjakan cukup tinggi mulai dari Sabtu ini kemungkinan besok juga, karena kan emang ini ya sudah pada libur, ada ke Surabaya ada, Jogja juga ada," kata Syuhada saat mendampingi Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi meninjau kondisi di Stasiun Cikarang, Sabtu (6/4/2024).

Peningkatan itu terjadi, sejak Jumat 5 April diperkirakan ada sekitar 2.800 pemudik. Sedangkan hingga Sabtu sekitar 3.200 pemudik yang telah berangkat melalui Stasiun Cikarang.

Lonjakan penumpang diakibatkan banyak warga yang sudah mendapatkan libur kerja dan sekolah, sehingga memilih untuk melakukan mudik, dan memilih moda transportasi kereta api karena lebih murah bila dibandingkan dengan biaya ongkos moda transportasi lainnya.

"Iya ke Pekalongan, milih naik kereta karena kalau lebaran gini lebih murah, nyaman ya lebih santai aja," ujar Ratih (32), salah satu pemudik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement