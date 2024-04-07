Puncak Arus Mudik, Lonjakan Penumpang Terjadi di Stasiun Cikarang

BEKASI - Memasuki H-4 Lebaran 2024, jumlah penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KJJ) mengalami lonjakan yang signifikan bila dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

Ribuan pemudik yang akan menuju ke sejumlah kota tujuan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berangkat melalui Stasiun Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Petugas di Stasiun Cikarang Syuhada mengatakan, kepadatan penumpang terjadi sejak Jumat 5 April 2024, dengan keberangkatan menggunakan kereta api Jayakarta, Menoreh, Serayu dan beberapa nama kereta api lainnya.

"Kita ini mulai sudah ada lonjakan, lonjakan cukup tinggi mulai dari Sabtu ini kemungkinan besok juga, karena kan emang ini ya sudah pada libur, ada ke Surabaya ada, Jogja juga ada," kata Syuhada saat mendampingi Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi meninjau kondisi di Stasiun Cikarang, Sabtu (6/4/2024).

Peningkatan itu terjadi, sejak Jumat 5 April diperkirakan ada sekitar 2.800 pemudik. Sedangkan hingga Sabtu sekitar 3.200 pemudik yang telah berangkat melalui Stasiun Cikarang.

Lonjakan penumpang diakibatkan banyak warga yang sudah mendapatkan libur kerja dan sekolah, sehingga memilih untuk melakukan mudik, dan memilih moda transportasi kereta api karena lebih murah bila dibandingkan dengan biaya ongkos moda transportasi lainnya.

"Iya ke Pekalongan, milih naik kereta karena kalau lebaran gini lebih murah, nyaman ya lebih santai aja," ujar Ratih (32), salah satu pemudik.