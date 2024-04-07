Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Terbakar di Kembangan, Diduga Gegara Remaja Konvoi Nyalakan Petasan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |00:45 WIB
Mobil Terbakar di Kembangan, Diduga Gegara Remaja Konvoi Nyalakan Petasan
Mobil terbakar di dekat pintu keluar tol Kembangan (Foto: Dok Damkar)
JAKARTA - Sebuah mobil hangus terbakar di Jalan Lingkar Luar, Kembangan, Jakarta Barat atau dekat Pintu Keluar Tol Kembangan pada Sabtu (6/4/2024) malam.

Adapun kebakaran diduga dipicu adanya sekumpulan remaja konvoi dan menyalakan petasan serta menyambar ke bagian kap mesin mobil yang melintas bersamaan.

"Sekumpulan remaja yang mengendarai sepeda motor sambil beriringan membawa bendera dilaporkan melintas di Jalan Lingkar Wilayah Luar, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat (titik kenal pintu keluar tol Kembangan)," tulis caption laman Instagram @humasjakfire.

"Salah satu dari mereka menyalakan petasan saat konvoi di jalan raya dan mengenai mobil. Akibatnya, terjadi penyalaan api di bagian kap mobil. Pemadam Jakarta segera dikerahkan menuju lokasi setelah menerima laporan tersebut," tambahnya.

Humas Jakfire menjelaskan operasi pemadaman mulai berlangsung pukul 20.27 WIB. Api berhasil dilokalisir dan melalui tahap pendinginan.

