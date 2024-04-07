Pria di Cileungsi Bogor Tewas Tertabrak Truk saat Menyeberang Jalan

BOGOR - Pria penyeberang jalan meninggal dunia usai tertabrak truk di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kasus ini sedang ditangani Unit Laka Lantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakam peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.20 WIB. Truk wing box yang dikendarai HD sedang melaju dari arah Cileungsi menuju Jonggol.

"Di TKP menabrak seorang penyebrang jalan berjenis kelamin laki-laki yang Identitas belum diketahui," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (6/4/2024).

Korban mengalami luka berat di bagian kepala tidak sadarkan diri dan dilarikan ke RS Thamrin, Cileungsi. Namun, nyawa korban tidak dapat tertolong.

"Penanganan awal oleh anggota di lapangan korban luka berat, tetapi ketika dikonfirmasi ke rumah sakit meninggal dunia," ujarnya.

Adapun ciri-ciri korban yakni memakai peci berwarna hitam, kemaja batik warna hitam motif kembang. Lalu, jari manis tangan kiri memakai batu akik, celana abu-abu, tinggi badan kurang lebih 165 sentimeter.

"Usia kira-kira 70 tahun," tutupnya.

