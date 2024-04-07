Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Mayat Pria di Samping Masjid Depok, Polisi: Diduga Jatuh dari Pohon

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |05:30 WIB
Geger Mayat Pria di Samping Masjid Depok, Polisi: Diduga Jatuh dari Pohon
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

DEPOK - Warga Limo Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di sebuah kebun samping Masjid Nurul Huda Jalan Ketapang RT 4/1, Krukut, Limo, Kota Depok pada Sabtu (6/4/2024).

Humas Polsek Cinere menyebut berdasarkan hasil dari investigasi diduga korban terjatuh dari pohon, namun tidak diketahui orang lain, hingga korban meninggal dunia.

"Pada saat dilakukan olah TKP, ditemukan satu bilah golok bergagang kayu bersarung kain warna merah, satu buah topi rimba warna hitam, korban mengenakan baju panjang berwarna kuning," tulis caption laman Instagram @humas_polsekcinere.

Unit Reskrim Polsek Cinere bersama anggota indentifikasi Satreskrim Polres Metro Depok melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat seorang laki-laki yang tidak dikenal di kebun samping Masjid Nurul Huda Krukut.

"Awal mula penemuan mayat ini di kabar kan dari laporan masyarakat yang menemukan bau tidak sedap di sekitaran Masjid Nurul Huda," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok Mayat Pria di Depok Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement