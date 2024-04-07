Geger Mayat Pria di Samping Masjid Depok, Polisi: Diduga Jatuh dari Pohon

DEPOK - Warga Limo Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di sebuah kebun samping Masjid Nurul Huda Jalan Ketapang RT 4/1, Krukut, Limo, Kota Depok pada Sabtu (6/4/2024).

Humas Polsek Cinere menyebut berdasarkan hasil dari investigasi diduga korban terjatuh dari pohon, namun tidak diketahui orang lain, hingga korban meninggal dunia.

"Pada saat dilakukan olah TKP, ditemukan satu bilah golok bergagang kayu bersarung kain warna merah, satu buah topi rimba warna hitam, korban mengenakan baju panjang berwarna kuning," tulis caption laman Instagram @humas_polsekcinere.

Unit Reskrim Polsek Cinere bersama anggota indentifikasi Satreskrim Polres Metro Depok melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat seorang laki-laki yang tidak dikenal di kebun samping Masjid Nurul Huda Krukut.

"Awal mula penemuan mayat ini di kabar kan dari laporan masyarakat yang menemukan bau tidak sedap di sekitaran Masjid Nurul Huda," ucapnya.