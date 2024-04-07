Laporan Udara: Tol Layang MBZ Arah Cikampek Ramai Lancar saat Puncak Arus Mudik

JAKARTA - Ruas Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) dari arah Jakarta menuju Cikampek ramai lancar pada puncak arus mudik H-4 lebaran atau Sabtu (6/4) malam.

Berdasarkan laporan udara iNews Media Group pada program Breaking News, terlihat arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek ramai lancar.

Dari pantauan udara KM 12 Kota Bekasi pada Sabtu (6/4) malam ruas tol layang MBZ terpantau ramai lancar. Kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Cikampek di ruas Tol Layang MBZ terus meningkat. Dari arah sebaliknya dari Cikampek menuju Jakarta terpantau lengang.

Diketahui ruas Tol Layang MBZ ini disiagakan pihak Jasa Marga dan Kepolisian jika terjadi kepadatan akan memberlakukan rekayasa dengan buka tutup jalan.

Sebelumnya, Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Doni Hermawan mengatakan pihaknya menyiapkan sistem buka tutup saat momen mudik lebaran 2024 untuk mencegah penumpukan kendaraan di Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ).