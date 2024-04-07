Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jokowi Bagikan Sembako Jelang Lebaran di Istana Bogor

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |06:10 WIB
Jokowi Bagikan Sembako Jelang Lebaran di Istana Bogor
Presiden Jokowi/Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung penyerahan bantuan paket sembako bagi masyarakat di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 April 2024.

Sekitar pukul 16.40 WIB, Presiden tiba di lokasi dan langsung menyaksikan pembagian sembako di depan salah satu pintu gerbang Istana Bogor.

Tampak antusiasme ribuan masyarakat ikut mengantre untuk mendapatkan bantuan sembako. Salah satunya Liz Handayani yang merasa bersyukur atas sembako yang ia terima jelang hari raya Idul Fitri.

"Senang banget, bahagia banget, apalagi mau lebaran, Pak Jokowi is the best, selalu kasih yang terbaik buat warga. Terima kasih ya Pak Jokowi, semoga sehat, sukses selalu," ucap Liz.

Senada, Imas, warga lainnya juga merasa terbantu dengan paket sembako yang diterima. Menurut Imas, bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya.

"Alhamdulillah orang tidak punya, jadi alhamdulillah ada rejeki buat anak yatim, suami sudah ga ada," tutur Imas.

Tidak hanya warga sekitar, Gian, pengemudi ojek daring yang sedang bekerja juga tidak mengira akan mendapatkan bantuan sembako. Ia menyebut tidak sengaja bergabung setelah melihat ada antrean di depan gerbang Istana.


1 2
      
