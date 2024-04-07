Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pembeli Kehilangan HP Samsung S23 Ultra di Toko Sepatu Mal Mewah Senayan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |07:09 WIB
Viral! Pembeli Kehilangan HP Samsung S23 Ultra di Toko Sepatu Mal Mewah Senayan
Ilustrasi Pencurian HP/ist
A
A
A

JAKARTA Viral di media sosial, seorang pembeli bernama Hendra mengaku kehilangan sebuah ponsel mewah jenis Samsung S23 Ultra usai mendatangi toko sepatu di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 6 April 2024.

Adapun video komplain Hendra kepada pihak toko sepatu untuk mengecek kamera pengawas atau CCTV viral di unggah laman Instagram @update_infojakarta.

"Hendra menceritakan, mulanya dia berbelanja di toko tersebut. Awalnya Hendra sedang mencoba sepatu disebuah bangku, disaat bersamaan ia meletakkan tiga ponselnya, salah satunya Samsung S23 Ultra," tulis caption laman Instagram @update_infojakarta, Minggu (7/4/2024).

"Setelah semua selesai, Hendra mengemas barang dan hendak kembali ke rumah. Namun, Hendra menyadari bahwa salah satu ponselnya tidak ada. Oleh karena itu, dia kembali ke outlet tersebut," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
