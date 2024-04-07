Tragis! Pria Bertopi Rimba Tewas Terjatuh dari Pohon, 4 Hari Baru Ditemukan

DEPOK – Jasad seorang tanpa identitas membuat geger warga Krukut, Limo, Kota Depok yang ditemukan di sebuah kebun samping Masjid Nurul Huda pada Sabtu, 6 April 2024.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi memastikan tidak ada tanda kekerasan pada tubuh Mr X. Diduga korban telah meninggal lebih dari empat hari dan terjatuh dari pohon.

"Hasil pemeriksaan sementara luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Korban diduga sudah meninggal lebih dari 4 hari. Diduga korban terjatuh dari pohon dengan ditemukan patahan dahan pohon di bawah badan korban," kata Made saat dikonfirmasi, Minggu (7/4/2024).

Made menyebut barang bukti yang ada disekitar jasad korban berupa tangga serta golok kayu hingga baju lengan panjang berwarna kuning.

"Barang bukti tangga bambu, golok bergagang kayu berbalut kain warna merah, topi rimba warna hitam, dan baju lengan panjang warna kuning," ujarnya.

Sebelumnya, Humas Polsek Cinere menyebut berdasarkan hasil dari investigasi diduga korban terjatuh dari pohon, namun tidak diketahui orang lain, hingga korban meninggal dunia.

"Pada saat dilakukan olah TKP, ditemukan satu bilah golok bergagang kayu bersarung kain warna merah, satu buah topi rimba warna hitam, korban mengenakan baju panjang berwarna kuning," tulis caption laman Instagram @humas_polsekcinere.

Unit Reskrim Polsek Cinere bersama anggota indentifikasi Satreskrim Polres Metro Depok melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat seorang laki-laki yang tidak dikenal di kebun samping Masjid Nurul Huda Krukut.