Mudik 2024, Lalu Lintas Tol Cipali KM 102 Tersendat

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di Jalan Tol Cipali ramai lancar pada puncak arus mudik lebaran 2024, Minggu (7/4/2024) pagi hari ini.

Berdasarkan laporan reporter iNews Media Group dalam program Breaking News, pada kilometer 102 tol Cipali pada pukul 06.00 WIB sempat terjadi ketersendatan.

BACA JUGA: Kronologi Kecelakaan Maut Tewaskan Satu Keluarga saat Mudik di Cipatat

Hal itu dikarenakan kendaraan pemudik yang menumpuk di rest area kilometer 102. Petugas pun langsung bergegas memecah atau mengurangi kemacetan tersebut.

Untuk terus mengurangi kemacetan yang terjadi di kilometer 102 dari pihak Korlantas pun memberlakukan skema rekayasa lalu lintas.

BACA JUGA: Cerita Pemudik Asal Bekasi Terjebak Macet Horor 5 Jam Lebih di Jalan Alternatif Menuju Merak

Pertama yakni diberlakukannya one way dari kilometer 72 hingga kilometer 414. Dan juga diberlakukannya skema Contra flow dimulai dari kilometer 36 sampai nanti berujung di kilometer 70.

Sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa tol Cipali menjadi salah satu titik yang berpotensi rawan macet. Beberapa faktor yang membuat kemacetan yakni bertemunya para pemudik dari Jakarta dengan pemudik yang melintasi Cisumdawu.