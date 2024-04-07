Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mudik 2024, Lalu Lintas Tol Cipali KM 102 Tersendat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |09:13 WIB
Mudik 2024, Lalu Lintas Tol Cipali KM 102 Tersendat
Situasi Lalin di Tol Cipali/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di Jalan Tol Cipali ramai lancar pada puncak arus mudik lebaran 2024, Minggu (7/4/2024) pagi hari ini.

Berdasarkan laporan reporter iNews Media Group dalam program Breaking News, pada kilometer 102 tol Cipali pada pukul 06.00 WIB sempat terjadi ketersendatan.

Hal itu dikarenakan kendaraan pemudik yang menumpuk di rest area kilometer 102. Petugas pun langsung bergegas memecah atau mengurangi kemacetan tersebut.

Untuk terus mengurangi kemacetan yang terjadi di kilometer 102 dari pihak Korlantas pun memberlakukan skema rekayasa lalu lintas.

Pertama yakni diberlakukannya one way dari kilometer 72 hingga kilometer 414. Dan juga diberlakukannya skema Contra flow dimulai dari kilometer 36 sampai nanti berujung di kilometer 70.

Sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa tol Cipali menjadi salah satu titik yang berpotensi rawan macet. Beberapa faktor yang membuat kemacetan yakni bertemunya para pemudik dari Jakarta dengan pemudik yang melintasi Cisumdawu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tol Cipali macet mudik Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement