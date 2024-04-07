Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Contra Flow Diberlakukan, Tol Cikampek Macet saat Puncak Arus Mudik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |10:05 WIB
Contra Flow Diberlakukan, Tol Cikampek Macet saat Puncak Arus Mudik
Contraflow Diberlakukan di Tol Cikampek/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di Jalan Tol Cikampek terpantau ramai lancar pada puncak arus mudik lebaran 2024, Minggu (7/4/2024) pagi hari ini.

Namun begitu volume kendaraan mobil mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan reporter iNews Media Group dalam program Breaking News, pada hari ini, tercatat ada 18 ribu kendaraan yang melintas. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hari kemarin yang hanya 110 ribu.

Kendaraan yang melintas ke Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) perjamnya ada 4 -5 ribu mobil yang melintas.

Hingga saat ini Contra flow masih diberlakukan oleh pihak kepolisian dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Contra flow tersebut mengatasi kepadatan yang terjadi disekitar area kilometer 57.

Pada subuh hingga pukul 06.00 WIB pagi tadi rest area kilometer 57 terpantau padat dikarenakan banyaknya pemudik yang beristirahat.

Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian dan Jasa Marga pun hanya memberikan waktu 30 menit kepada para pemudik untuk beristirahat di rest area tersebut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Contraflow mudik Mudik 2024
