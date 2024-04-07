Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas 2:1 Jika Kalimalang Macet

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |10:21 WIB
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas 2:1 Jika Kalimalang Macet
Jalur mudik Kalimalang (Foto: MPI)
BEKASI - Kapospam Ipda Irawan di pos pengamanan H.Naman, Jalan Raya Kalimalang, Bekasi mengatakan pihaknya akan menerapkan rekayasa lalu lintas 2:1 untuk mengurai kemacetan di sore hari pada arus Mudik 2024.

Diperkirakan pemudik di lebaran 2024 akan lebih ramai menjelang sore hingga malam hari. Adapun rekayasa lalu lintas 2:1 misalnya dibuat dua jalur menuju Jakarta sementara dari arah Bekasi dibuat 1 jalur maupun sebaliknya, hal tersebut tergantung kondisi lalin.

"Biasanya mulai ramai sore sekitar habis maghrib mulai didominasi oleh para pemudik. Kalau di khusus Jalan arteri ini kita bikin 2:1 rekayasa di haji naman kalimalang ini kita bikin rekayasa 2:1, jadi dua kali lampu merah baru jalan seperti biasa," kata Ipda Irawan kepada MNC Portal, Minggu (7/4/2024).

Sementara untuk arus lalu lintas (lalin) di jalan arteri Kalimalang yang terletak di jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Minggu (7/4/2024) terlihat cukup landai.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, pukul 09.00 WIB, hanya ada beberapa motor dan mobil yang melintasi jalan ini. Kadang-kadang macet dikarenakan ada lampu lalu lintas di pertigaan menuju pondok kopi.

"Untuk sementara harus lalu lintas pagi ini cukup landai masih 1 dan 2 pemudik. Untuk situasi terkini masih sepi untuk para pemudik di jalur arteri H.Naman Kalimalang ini," ucapnya.

