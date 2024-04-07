Tabrak Lari di Jalan Raya Citayam, Pemotor Luka Berat

Tabrak lari terjadi di Jalan Raya Citayam (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Citayam, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok. Peristiwa itu menyebabkan satu pemotor mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok Iptu Made Budi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (7/4/2024) dini hari. Peristiwa bermula saat pengendara bernama Rendy (18) tengah menaiki sepeda motor jenis Suzuki Satria FU bernomor polisi B 3445 EGC berjalan menuju selatan Jalan Raya Citayam.

“Sesampainya dekat Gang Gandaria 01, datang mobil tak dikenal keluar dari dalam gang,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).

Pengendara motor yang melihat mobil tiba-tiba keluar dari gang langsung melakukan pengereman. Motor yang dikendarainya pun mendadak oleng.

“Pengendara (motor) kaget, rem mendadak, oleng dan akhirnya jatuh,” ucap dia.

Di saat bersamaaan, ada mobil dari arah yang berlawanan melintas di lokasi kejadian. Tabrakan terhadap pengendara pun tak terhindarkan.

“Pada saat yang bersamaan datang mobil dari arah yang berlawanan karena jarak yang sangat dekat sehingga menabrak pengendara (motor) tersebut,” ungkapnya.