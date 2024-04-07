Viral Mobil Berhenti di Tengah Jalan Bikin Macet, Ditegur Malah Meludah

JAKARTA - Viral di media sosial seorang pria pengendara mobil denga nomor polisi B 1310 SMQ berhenti di tengah jalan untuk membeli gorengan hingga membuat lalu lintas macet parah. Saat ditegur, bukannya segera mengendarai mobilnya, pria itu malah marah dan meludah ke arah si penergur yang merekamnya dengan kamera handphone.

Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan seorang laki-laki yang berhenti di sisi jalan yang berada di Jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 April 2024, sore.

Dalam video tersebut memperlihatkan mobil berhenti tanpa menyalakan lampu hazard. Tanpa mempedulikan pengendara lain, pria tersebut meningglakan mobil berhenti di tengah jalan kemudian membeli gorengan yang berada di kiri jalan.

Akibatnya sejumlah kendaraan terhenti dan membuat macet karena mobil tersebut tak memparkirkan mobil secara baik. Banyak pengendara yang mengelakson dan menegur pria tersebut.

Namun, saat ditegur pengendara lainnya yang berada di belakangnya pria tersebut malah marah. Tidak hanya marah, dia juga pria tersebut juga meludah sembarangan karena tidak diterima ditegur perekam dalam video.

“Yang gob**k tuh siapa ya. Ya ampun,” ujar perekam video.